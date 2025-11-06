نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي: حققنا فوزًا مهمًا وهدفنا التتويج بلقب السوبر المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزا مهما على حساب سيراميكا كيلوباترا، وحقق هدفه بالفوز والتأهل إلى نهائي بطولة السوبر المصري على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.
وأوضح: «اللاعبون قدموا مباراة كبيرة والتزموا بتعليمات الجهاز الفني، وحققنا المطلوب من المباراة، ونسعى بقوة للفوز بالبطولة».
وأضاف: «جمهور الأهلي يساندنا دائما، وهو المحرك الأساسي لكل الانتصارات والبطولات، ونسعى بقوة لإسعادهم من خلال التتويج بالألقاب، وأهم ما يشغلنا دائما حصد الإنجازات من أجلهم».
وأشار الشناوي إلى إن الأهلي يسعى بكل قوة للفوز ببطولة السوبر، والفريق جاهز لمواجهة أي منافس خلال المباراة النهائية».
وتوجه قائد الفريق بالشكر للقائمين على تنظيم البطولة، خاصة من الجانب الإماراتي الذي وفر كل الإمكانيات لنجاح البطولة، متمنيا أن ينجح الأهلي في الفوز بالكأس، وإضافة لقب جديد من السوبر المصري إلى خزائنه.