إسماعيل: جماهير الزمالك دائما في الموعد..وهدفنا اللقب

أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد إسماعيل، نجم فريق الزمالك، أن الفريق الأبيض يستطيع الفوز بالسوبر المصري في النهائي أمام النادي الأهلي.

وقال إسماعيل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "جماهير نادي الزمالك دائما تقف مع الفريق وكل الظروف وتساندنا ونسعى لتحقيق اللقب من أجل إسعادهم".

وأضاف: "مباراة بيراميدز كانت صعبة للغاية ونجحنا في تقديم أداء مميز وجميع اللاعبين بذلوا جهد كبير".

