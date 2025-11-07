الرياضة

إسماعيل: جماهير الزمالك دائما في الموعد..وهدفنا اللقب

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسماعيل: جماهير الزمالك دائما في الموعد..وهدفنا اللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  


أكد محمد إسماعيل، نجم فريق الزمالك، أن الفريق الأبيض يستطيع الفوز بالسوبر المصري في النهائي أمام النادي .

وقال إسماعيل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "جماهير نادي الزمالك دائما تقف مع الفريق وكل الظروف وتساندنا ونسعى لتحقيق اللقب من أجل إسعادهم". 

وأضاف: "مباراة بيراميدز كانت صعبة للغاية ونجحنا في تقديم أداء مميز وجميع اللاعبين بذلوا جهد كبير".
 

