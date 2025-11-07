نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشير التابعي لـ "دوت الخليج الرياضي": الزمالك يحارب الجميع ومجلس إدارة الأهلي خارج المقارنة.. و"بلاش نتصدر في الهايفة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، مساء الأحد المقبل، وذلك في إطار مباراة نهائي كأس السوبر المصري، والذي سيقام على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أجرى « دوت الخليج الرياضي » حوارا صحفيا مع لاعب فريق الزمالك السابق بشير التابعي، وذلك حول ما يتعلق بمباراة السوبر وفريق الزمالك.

في البداية.. رأيك في مستوى الأهلي والزمالك قبل مواجهة الأحد في نهائي كأس السوبر المصري؟

لا يوجد مقارنة بين الفريقين في الوقت الحالي، الزمالك يلعب ضد الطبيعة، وضد مجلس إدارة النادي وضد المنظومة الإعلامية، لذلك أشكر اللاعبين على ما يقدموه.

على الجانب الآخر، مجلس إدارة النادي الأهلي يوفر كل الإمكانيات واحتياجات الفريق، ولا يوجد مقارنة بين مجلس إدارة النادي الأهلي والزمالك، مجلس إدارة الأهلي يمتاز بالقوة، ونرى ذلك عندما يحاول أي إعلامي ينتقد الأهلي.

كيف نجح أحمد عبد الرؤوف في إدارة مباراة الطلائع وبيراميدز؟

أحمد عبد الرؤوف مدرب واعد، لديه طموح وفكر فني، وبالفعل نجح في إعادة بعض اللاعبين إلى الصورة مرة أخرى، لعل أبرزهم اللاعب أحمد فتوح.

في حال تتويج الزمالك بالسوبر.. هل الأفضل أن يستكمل عبد الرؤوف مسيرته على رأس القيادة الفنية لفريق الزمالك حتى نهاية الموسم؟

مجلس إدارة نادي الزمالك ليس لديهم الشجاعة أن يعطوا الفرصة إلى أحمد عبد الرؤوف لقيادة الفريق، والدليل إرسال ثنائي مدربين أجانب مع الفريق في بعثة الإمارات.

ماذا عن رأيك في تعاقد الزمالك مع مدرب الحراس الذي كان يعمل في أحد الفرق التابعة للصهاينة؟

(نيجي في الهايفة ونتصدر)، هل هذا الرجل يحمل الجنسية التابعة للصهاينة؟، هو يبحث عن العمل، ولكن من وجهة نظري أنه ليس من الطبيعي أن تنتقل منظومة نادي فاركو إلى الزمالك.

من وجهة نظرك الفنية.. عواد أم صبحي يبدأ المباراة في مركز حراسة المرمى.. ومن يقود خط الهجوم؟

أتمنى أن يبدأ المدير الفني لفريق الزمالك أحمد عبد الرؤوف بنفس تشكيل وطريقة اللعب في المباراة الماضية أمام بيراميدز، مع إضافة البرازيلي خوان بيزيرا في حالة جاهزيته للمباراة.

هل الأفضل أن يبدأ الزمالك المباراة بضغط عالي أم تحفظ دفاعي؟

لو الزمالك خايف من الأهلي، فالعكس أيضا صحيح الأهلي مرعوب من الزمالك، دائما مباريات القمة لا تحتمل التوقعات.

أخيرا.. لمن يبتسم كأس السوبر المصري الأهلي أم الزمالك ؟

على الورق وبوجود الاسماء الأهلي الأقرب لحسم اللقب، لكن ليس بالضرورة أن يكون الطرف الأفضل هو الفائز في مثل هذه المباريات.

