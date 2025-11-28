نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حدث في مثل هذا اليوم.. الأهلي يقتنص اللقب الأفريقي التاسع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحتفل النادي الأهلي اليوم بالذكرى السنوية الخامسة على تتويج الفريق باللقب التاسع الافريقي في نهائي مرتقب جمع المارد الأحمر أمام الزمالك.



الأهلي خاض نهائي القرن كما وصف إعلاميا في ظروف مثيرة فالمباراة غاب عنها جماهير الفريقين بداعي جائحة كورونا الفريقين غاب عنهم عناصر مهمة لنفس السبب والجميع يبحث عن لقب أفريقي غائب.



الجائحة طالت طاقم تحكيم المباراة حيث من المفترض أن يقود المباراة المغربي رضوان جيد وعقب إيجابية المسحة تم استبداله بالحكم مصطفى غربال وتواجد إبراهيم نور الدين حكما رابعا.

صافرة البداية

بحث الأهلي عن اللقب بدأ مع صافرة المباراة في تمام التاسعة، المارد الأحمر افتتح التهديف عن طريق عمرو السولية وسط فرحة جماهيرية خلف الشاشات.

التعادل للفارس الأبيض

فرحة الفارس الأبيض عادت من جديد بعد تسديدة شيكابالا اليسارية المعتادة لتسكن شباك الأهلي معلنة عن التعادل.

القاضية ممكن

الشوط الثاني كان السجال أقوى ومن لقطات المبارة القائم الأيمن لأحمد زيزو، تسديدة حسين الشحات لكن مع اقتراب الوقت كان هدف أفشة حاسما للأمور.

مع نهاية السابع والعشرون من نوفمبر كانت احتفالات الجماهير لتكون ليالي نوفمبر الباردة شاهدة على احتفالات المارد الأحمر.

