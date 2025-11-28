نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوكا: المفاوضات مع الأهلي وبيراميدز لم تصل إلى مرحلة الجدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسن كوكا، مهاجم الاتفاق السعودي، عن تفاصيل المرحلة الماضية التي شهدت تواصله مع الأهلي وبيراميدز، موضحا أن العروض التي تلقاها داخل مصر لم ترتقي لدرجة الجدية التي كان ينتظرها. وأشار إلى أن الاتصالات كانت قائمة بالفعل، لكنها لم تتطور بالشكل الكافي، في الوقت الذي كان يمتلك فيه عرضا أوروبيا قبل أن يستقر بشكل نهائي على الانضمام للدوري السعودي.

وخلال ظهوره الإعلامي في برنامج يا مساء الأنوار مع مدحت شلبي، تحدث كوكا عن سبب تفضيله الانتقال للاتفاق، مؤكدا أن النادي السعودي أظهر رغبة واضحة وحماسا سريعا لحسم الصفقة، وهو ما شعر به منذ اللحظة الأولى. وأوضح أنه يكن احتراما كبيرا للأهلي، لكن البطء في الخطوات جعله يميل إلى الوجهة التي منحته ثقة أكبر وإصرارا حقيقيا على ضمه.

وانتقل كوكا للحديث عن ابتعاده عن منتخب مصر منذ تولي حسام حسن المسؤولية الفنية، مشيرا إلى أنه لا يعرف سبب استبعاده رغم حضوره المستمر مع المنتخب لسنوات طويلة منذ أن بدأ مشواره الدولي وهو في التاسعة عشرة من عمره. وأكد أن قلة مشاركاته مع المنتخب في الفترة الأخيرة جعلت من الصعب تقييم مستواه بشكل عادل، خاصة في ظل قلة المباريات الدولية مقارنة بحضوره القوي مع الأندية.

وشدد مهاجم الاتفاق على أن مسيرته في أوروبا وما حققه من أرقام تهديفية حيث سجل 134 هدفا تثبت أنه لا يزال قادرا على تقديم الكثير، معتبرا أن غياب الدقائق الكافية مع المنتخب كان سببا رئيسيا في خروجه من حسابات الجهاز الفني. وفي ختام حديثه أكد احترامه لكل الآراء الفنية، معبرا عن أمله في أن تعود الأمور لمسارها الطبيعي في المستقبل.

