نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يخوض مرانه على ملعب الكريكيت في أبو ظبي استعدادًا للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب الكريكيت في أبو ظبي، استعدادًا لمباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر لها السابعة والنصف مساء بعد غد الأحد على استاد محمد بن زايد.



أدى لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس أمام سيراميكا كليوباترا تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما واصل باقي اللاعبين التدريبات التي اشتملت على جزء بدني وتقسيمة للكرة.



كانت بعثة الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، قد وصلت إلى إمارة أبو ظبي اليوم قادمة من مدينة العين.



وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في نصف نهائي البطولة الذي أقيم أمس على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

