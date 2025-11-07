نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام نصر: الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام بيراميدز ونسعى بقوة لحصد السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الكابتن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم، بالأداء المقدم من الجهاز الفني واللاعبين خلال مباراة بيراميدز، والتأهل لنهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وقال نصر في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك إن الفريق قدم مباراة جيدة أمام بيراميدز، وأحمد عبد الرؤوف كان على قدر المسؤولية بالرغم من ضيق الوقت بعد تسلمه لمهمة قيادة الفريق في هذه البطولة.

وأضاف قائلًا:" نهائي بطولة كأس السوبر بين الزمالك والأهلي لا تخضع لأي مقاييس، وعلى مر الزمان تظل مواجهة القمة لها حسابات خاصة لا تخضع لأي قواعد".

وتابع:" هذه النوعية من المباريات مرتبطة بظروف خاصة، مثل جودة اللاعبين والتوفيق والإصابات والغيابات، ونحن لا نتمنى إلا تحكيمًا عادلًا، وسنسعى بكل قوة لحسم اللقاء لصالحنا".

واختتم نائب رئيس النادي قائلًا: "كلمة شكرًا قليلة جدًا على جماهير نادي الزمالك العظيمة في كل مكان، هذا الجمهور يمتلك عقيدة خاصة بالتواجد خلف الفريق مهما كانت الظروف أو النتائج أو ما يحدث خارج الملعب".

وفاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في السابعة والنصف مساء الأحد بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر في نهائي كأس السوبر المصري.

