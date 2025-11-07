نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام نصر: روح الزمالك وراء الفوز على بيراميدز.. ودعم كامل لعبد الرؤوف قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، أن بداية المدير الفني أحمد عبد الرؤوف جاءت موفقة للغاية، مشيرًا إلى أنه يمتاز بالثبات الانفعالي والرؤية الفنية الواضحة التي انعكست سريعًا على أداء اللاعبين داخل الملعب.

وأوضح نصر أن هناك روحًا جديدة ظهرت داخل فريق الزمالك وكانت العامل الأساسي في الفوز المستحق على بيراميدز، رغم قوة المنافس.

وأضاف أن فريق بيراميدز قوي ومنظم، لكن حماس لاعبي الزمالك وانضباطهم التكتيكي كان منقطع النظير وساهم بشكل كبير في حسم اللقاء.

وأشاد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بالحارس محمد عواد مؤكدًا أنه حارس ممتاز ويثبت في كل مباراة أنه على قدر المسئولية.

وأوضح أنه يحرص دائمًا على الحديث مع اللاعبين وتشجيعهم على القتال داخل الملعب حتى اللحظة الأخيرة، مشددًا على أهمية دور اللاعبين الكبار في نقل الثقة والخبرة لباقي زملائهم.

وأشار إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك قدّم دعمًا كاملًا لعبد الرؤوف بعد توليه المسؤولية، إيمانًا بقدراته العلمية والفنية، مؤكدًا أن مباريات الزمالك والأهلي لا تخضع لأي مقاييس.

وختم نصر تصريحاته بأن الفوز على بيراميدز يمنح اللاعبين دفعة معنوية هائلة قبل مواجهة الأهلي، موجّهًا رسالة تقدير لجماهير الزمالك قائلًا: “شكرًا قليل في حقهم.. دورهم كبير ومؤثر دائمًا في مساندة الفريق والجهاز الفني.

