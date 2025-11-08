نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ارتباطه بالأهلي.. اتحاد تواركة المغربي يحدد شروطة المالية للاستغناء عن فؤاد الزهواني في المقال التالي

الأهلي، فؤاد الزهواني، كشف نادي اتحاد تواركة المغربي عن مطالبه المالية للموافقة على رحيل لاعبه الشاب فؤاد الزهواني، الظهير الأيسر لمنتخب المغرب للشباب المتوَّج بكأس العالم الأخيرة التي أقيمت في تشيلي، وذلك بعد دخول اللاعب دائرة اهتمام النادي الأهلي تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم الجهة اليسرى التي يعاني منها الفريق منذ رحيل التونسي علي معلول عن الفريق نهاية الموسم المنقضي بعد رحلة استمرت لمدة 9 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء.

الموافقة على الرحيل

ويرحب نادي اتحاد تواركة المغربي ببيع اللاعب في حال تلقي عرض مناسب يحقق الفائدة للنادي واللاعب، خاصة في ظل اهتمام عدة أندية عربية وأوروبية بضم الزهواني بعد تألقه اللافت في بطولة كأس العالم للشباب الأخيرة.

وكشفت المصادر أن إدارة النادي المغربي لا تمانع في رحيل اللاعب، لكنها اشترطت الحصول على مبلغ مالي يقدر بنحو مليون دولار، بالإضافة إلى نسبة تقدر ب 25% من قيمة إعادة البيع حال انتقاله مستقبلًا لأي نادٍ آخر، وهي الشروط التي ينتظر النادي وصول عرض رسمي بشأنها من الأهلي أو من أي نادٍ آخر يرغب في التعاقد معه.

فؤاد الزهوانى

مفاوضات الأهلي مع فؤاد الزهواني

وأضاف راديو مارس المغربى عبر موقعه الإلكترونى أن إدارة نادي اتحاد تواركة رفض العرض الذي تقدم به النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب فؤاد الزهواني خلال فترة الانتقالات المقبلة، وشدد التقرير أن المصادر في النادي المغربي لا ترغب في السماح للاعب بالانتقال إلى أي نادي عربي رغم المحاولات الجادة التي قام بها الأهلي من أجل ضمه.

وأوضح التقرير أن مسؤولي اتحاد تواركة تلقوا اتصالات من إداريين في الأهلي أعربوا خلالها عن اهتمامهم الكبير بالتعاقد مع الزهواني، غير أن النادي برر رفضه للعرض باعتبارات تخص مستقبل اللاعب ومساره الرياضي، أكثر من الجوانب المالية.

فؤاد الزهواني وخطف الأضواء

يواصل النجم المغربي الصاعد فؤاد الزهواني خطف الأضواء بعد تألقه اللافت في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، والتي قاد خلالها المنتخب المغربي للتتويج باللقب التاريخي لأول مرة في تاريخه، ليكرّس اسمه كأحد أبرز المواهب في القارة الإفريقية والعالم.

فؤاد الزهوانى

من هو فؤاد الزهواني المرشح للانتقال إلى الأهلي؟

ويُعد فؤاد الزهواني من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المغربية، ويمتاز بأدائه القوي في الجبهة اليسرى وقدرته على اللعب الهجومي والدفاعي، وهو ما يجعله أحد الأسماء المرشحة وبقوة لتعويض رحيل التونسي علي معلول عن صفوف الأهلي عقب نهاية عقده في الموسم الماضي.

فؤاد الزهواني، من مواليد 18 أبريل 2006 بمدينة الدار البيضاء، تخرّج من أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، ويلعب حاليًا في صفوف اتحاد تواركة.

ويشغل اللاعب مركز الظهير الأيسر ويتميز بسرعة انطلاقاته وقوته الدفاعية وقدرته على المساندة الهجومية، وهو ما جعله يوصف بـ "صمام الأمان" في الجبهة اليسرى لمنتخب "أشبال الأطلس".