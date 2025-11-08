نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام غالي: متفائل بييس توروب.. وطاهر الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال حسام غالي، نجم الأهلي السابق، إنه يشعر بتفاؤل كبير تجاه الدنماركي ييس توروب، المدير الفني الجديد للفريق، مؤكدًا أن الجماهير ستشاهد نسخة مختلفة من المارد الأحمر تحت قيادته.

وأضاف غالي، خلال حواره مع الإعلامي تامر صقر في برنامج أون تايم سبورتس 1:

«أداء الأهلي سيتحسن مع مرور الوقت، لكن الفريق بحاجة للحفاظ على تركيزه في الشوط الثاني بنفس القوة التي يبدأ بها المباريات، وعلى ييس توروب معالجة هذه النقطة».

وتابع نجم الأهلي السابق: «أنا متفائل جدًا بالمدرب ييس توروب، وأتوقع أن نرى نسخة قوية من الأهلي هذا الموسم، والفريق لا يتأثر بغياب أي لاعب مهما كان اسمه، وأرى أن طاهر طاهر هو الأنسب لقيادة الهجوم في مواجهة الزمالك المقبلة».