عبد الحليم علي: الزمالك فاز بشخصيته وتاريخه.. والجزيري مهاجم قوي صاحب خبرة

أحمد جودة - القاهرة - قال عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، إن الفريق الأبيض نجح في التفوق على بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المصري بفضل تاريخه وشخصيته القوية، مشيرًا إلى أن الفرق الكبيرة تظهر دائمًا في المواقف الصعبة.

وأضاف العندليب، خلال حواره مع الإعلامي تامر صقر عبر قناة أون تايم سبورتس 1:

«الزمالك يختلف تمامًا في البطولات، لأنه فريق يعرف هدفه ويسعى لتحقيقه بكل قوة، على عكس ما يحدث أحيانًا في مباريات الدوري».

وتابع: «الزمالك قدم أداءً كبيرًا أمام بيراميدز، واستحق الفوز بفضل روح اللاعبين وإمكانياتهم، خاصة أنه تغلب على فريق يمتلك استقرارًا فنيًا وإداريًا، ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الجودة العالية»، مختتمًا: «سيف الدين الجزيري مهاجم قوي وصاحب خبرة كبيرة».

يُذكر أن الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليضرب موعدًا مع الأهلي في النهائي المقرر إقامته الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد.