نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توروب يدرس الزمالك بالفيديو قبل نهائي السوبر لحصد أول ألقابه مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تقرير مفصل يتضمن ملخصًا لأحدث أربع مباريات خاضها الزمالك في الدوري المحلي، ودوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر المصري، وذلك استعدادًا لمواجهة القمة المنتظرة بين الفريقين في نهائي السوبر المصري، المقرر إقامته مساء الأحد المقبل بالإمارات.

وقدم محللو الأداء بالنادي الأهلي تقريرًا شاملًا للمدير الفني يتضمن تحليلًا فنيًا لأداء الزمالك في مبارياته الأخيرة، بهدف دراسة نقاط القوة والضعف لدى المنافس قبل اللقاء المرتقب.

ومن المنتظر أن يعقد توروب جلسات فنية مع جهازه المعاون لمراجعة طريقة لعب الزمالك، قبل عرض مقاطع الفيديو على لاعبي الأهلي، تمهيدًا لوضع الخطة المناسبة لتحقيق الفوز والتتويج بأول ألقابه مع الفريق منذ توليه المسؤولية الفنية.