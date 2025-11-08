نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكوبانزا صداع في الزمالك قبل السوبر.. وعبد الرؤوف يسابق الزمن لتجهيزه أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يمثل الأنجولي شيكوبانزا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صداعًا للجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، بسبب تذبذب مستواه في الفترة الأخيرة، رغم البداية القوية التي ظهر بها مع الفريق، ما أثار العديد من علامات الاستفهام حول أدائه.

ويرى عبد الرؤوف أن شيكوبانزا يمتلك سرعات عالية وقوة بدنية مميزة، لكنه يعاني من مشاكل في إنهاء الهجمات وفي التسليم والتسلم، وهو ما يعمل المدير الفني على تطويره خلال الـ48 ساعة المقبلة استعدادًا لنهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

وكان عبد الرؤوف قد دفع بالمهاجم الأنجولي كبديل في الدقيقة 69 خلال مواجهة بيراميدز بنصف النهائي، والتي انتهت بتأهل الزمالك بركلات الترجيح.

ويستعد الزمالك لخوض النهائي أمام الأهلي وسط دعم جماهيري كبير، بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق أمام بيراميدز.