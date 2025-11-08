نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 8 نوفمبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة مع نظيره الاتحاد، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي في موسمه الجديد.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي

ومن المنتظر أن تقام مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 مساء اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي؟

وتعد شبكة قنوات ثمانية هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وسيتم نقل مباراة الاتحاد ضد الأهلي على قناة ثمانية 1.