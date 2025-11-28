نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيرة مصر في زامبيا تؤازر لاعبي بيراميدز قبل مواجهة باور ديناموز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت السفيرة ميادة عصام سفيرة جمهورية مصر العربية في زامبيا، على تحفيز لاعبي نادي بيراميدز قبل مواجهة باور ديناموز في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

سفيرة مصر في زامبيا تؤازر لاعبي بيراميدز قبل مواجهة باور ديناموز

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت المقبل باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وأجرت السفيرة مكالمة بالفيديو مع الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي في حضور لاعبي الفريق والجهاز الفني وأفراد البعثة، أكدت خلالها على بالغ سعادتها بوجود بعثة بطل إفريقيا في زامبيا، وتمنياتها بأن يستمر الفريق في صدارة مجموعته القارية ويحقق فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات.

أشارت السفيرة خلال المكالمة على سعادتها بالإنجازات الأخيرة التي يحققها نادي بيراميدز مؤخرا وتربعه على عرش الكرة في إفريقيا، مشددة على أن السفارة تدعم الفريق في مهمته القارية بوصفه ممثلا لمصر في القارة السمراء.

وحرص المستشار نادر شبل نائب السفير على إهداء فريق بيراميدز هدية تذكارية من البعثة الدبلوماسية المصرية في زامبيا، كما أهدى الكابتن هاني سعيد قميص بيراميدز لنائب السفير.

