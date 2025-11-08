نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الصغيري: إمام عاشور الأفضل في مصر.. وهذا سبب تراجع أداء زيزو مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد الصغيري لاعب زد الحالي وأسوان وفاركو السابق، إن أي لاعب يتمنى اللعب للأهلي أو الزمالك، مشددًا على أن الفارق بين الأهلي والزمالك وأي نادي آخر في مصر هو البطولات، لذلك فإن أي لاعب هدفه الانتقال لأيًا منهما من أجل الفوز بالألقاب.

وتابع "الصغيري" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الاحتراف سهل من عملية انتقال لاعبين من الأهلي إلى الزمالك والعكس، الأمور أصبحت طبيعية، وأي لاعب لا يستطيع ناديه الحفاظ عليه تكون هناك فرصة كبيرة للانضمام للمنافس.

وأضاف لاعب زد الحالي: لم اتفاجىء من أي صفقة انتقال بين لاعبي الأهلي والزمالك لأنها كانت متوقعة، كصفقتي بن شرقي وإمام عاشور، سوى في صفقة زيزو، لأنها كانت انتقال مباشر وهو ما لم يحدث من وقت طويل، واللاعب كان أسطورة عند جماهير الزمالك.

وواصل لاعب أسوان وفاركو السابق: النقلة من الزمالك إلى الأهلي هي سبب تراجع أداء زيزو مع الأحمر، وهذا هو المتوقع، زيزو كان النجم الأهم في الأبيض، لكنه حاليًا أحد نجوم الأهلي، لذلك سيأخذ وقتًا من أجل التأقلم والوصول للمستوى المعتاد منه.

وأردف: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر حاليًا حتى إصابته، هو بروفايل مختلف عن كل لاعبي الكرة المصرية، تشعر كإنه جعان كورة ولا يشبع من اللعب، لذلك هو الأفضل، الثنائي وليد الكرتي وناصر ماهر هم الأفضل في خط الوسط حاليًا في مصر.

واختتم أحمد الصغيري حديثه: أتمنى توفيق ربنا في اللعب لأحد الثلاثي الكبار واللعب بقميص منتخب مصر يومًا ما، مبروك التأهل لكأس العالم 2026 وإن شاء الله البداية تكون بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

