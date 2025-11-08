نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الصغيري: رحيل زيكو والعش وإسماعيل أثر علينا كثيرا.. وهذه أسباب تراجع الأداء في الموسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد الصغيري لاعب زد الحالي وأسوان وفاركو السابق، أن رحيل لاعبين كبار بحجم مصطفى العش ومحمد إسماعيل ومصطفى زيكو، أثر على الفريق، فأدوار الثلاثي كانت كبيرة ومهمة وكانوا يصنعون الفارق بأداء أكثر مما هو مطلوب منهم.

وتابع "الصغيري" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الثلاثي العش وإسماعيل وزيكو كانوا من ضمن أبرز عناصر الفريق، وكانت لهم أدوار مؤثرة في الملعب صنعت الفارق لزد، ومستوياتهم الكبيرة كانت سببًا في تواجدهم حاليًا في الأهلي والزمالك وبيراميدز على الترتيب، الجميع يسعى ويجتهد من أجل اللعب للثلاثي الكبار.

وأضاف لاعب زد الحالي: الموسم الأول مع زد كان مختلفًا، فريق يتواجد لأول مرة وسط الكبار في الدوري الممتاز، أحلام وطموحات وأهداف جديدة، وهو ما حدث بتواجدنا في المركز السابع بنهاية الموسم، لعبنا مباريات قوية وحققنا نتائج جيدة مع كل الفرق وقدمنا موسمًا رائعًا، كنا متصدرين فيه جدول الترتيب حتى نهاية الدور الأول ووصلنا نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وواصل لاعب أسوان وفاركو السابق: لكن الموسم التالي اختلف فيه كل شيء، العروض بدأت تنهال على أبرز نجوم الفريق وهو ما أفقدهم التركيز وبالتالي تأثر الفريق ونتائجه وكنا قريبين من التواجد ضمن التسعة الكبار، لكن بتروجيت خطف البطاقة الأخيرة في الوقت القاتل.

واختتم أحمد الصغيري حديثه: الجميع يبحث عن مصلحته، النادي واللاعب، ولكل منهما أولوياته، وهذه هي النقطة الفاصلة، وهذه هي نقطة الاختلاف بين الموسم الأول والموسم الثاني والموسم الحالي.