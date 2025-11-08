نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الصغيري: وادي دجلة مفاجأة الدوري هذا الموسم.. وأتمنى اللعب للأهلي أو الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال أحمد الصغيري لاعب زد الحالي وأسوان وفاركو السابق، إن وادي دجلة سيكون مفاجأة بطولة الدوري هذا الموسم بتواجده ضمن السبعة الكبار، الفريق يقدم مستويات كبيرة ونتائج قوية وموفقين للغاية، لكن المفاجأة غير المتوقعة هو وجود فريق بحجم وتاريخ نادي الاتحاد السكندري في مركز متأخر بجدول الترتيب، زعيم الثغر مكانه الطبيعي وسط الكبار.

وتابع "الصغيري" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: بيراميدز صنع حالة مختلفة في الكرة المصرية، ومنح كل الأندية فرصًا من أجل تكرار التجربة والمنافسة على البطولة، الجميع أصبح لديه فرصًا متساوية، لو هناك فريق يستطيع التركيز بشكل قوي ويحقق نتائج جيدة ربما يمكنه المنافسة على اللقب.

وأضاف لاعب زد الحالي: سعيد جدًا بتألق زيكو مع بيراميدز، تجربته مع السماوي هي الأنجح عن العش مع الأهلي وإسماعيل مع الزمالك، بحكم تواجده كمهاجم وتسجيله للأهداف، أعتقد أنه اختار الاختيار الأفضل والأنسب له، حيث الإسكواد القوي الذي يمكنه من تحقيق أهدافه والتتويج بالبطولات.

وواصل لاعب أسوان وفاركو السابق: حلم اللعب للأندية الكبيرة لازال حلم كل اللاعبين، اللعب للأهلي والزمالك وبيراميدز هو الهدف الأهم حاليًا والحلم المشروع للجميع، الانتقال لفرق مثل المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا تمثل محطة من أجل تقريب المسافات للعب في الثلاثي الكبار.

وأنهى أحمد الصغيري حديثه: كل لاعب له تفكير مختلف حسب أولوياته، لو اتيحت لي فرصة اللعب في أحد الثلاثي الكبار بعرض مادي قليل ونادي آخر بعرض مادي أكبر، سأختار العرض المادي الأقل، أنا أحب اللعب للأندية الجماهيرية، وهذا هو ما أسعى إليه في خطوتي القادمة، الأموال مهمة لكنها ليست أولوية حالية.

