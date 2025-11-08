نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكلاسيكو العاشر.. تاريخ مواجهات الأهلي أمام الزمالك في السوبر قبل موقعة الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم المصرية والإفريقية والعربية صوب ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، حيث المباراة النهائية لكأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والإحصاءات في تاريخ مواجهات الأهلي أمام الزمالك ببطولة كأس السوبر المصري قبل مواجهة الغد.

يلتقي فريق الأهلي أمام الزمالك للمرة العاشرة ببطولة كأس السوبر المصري، حيث سبق أن تقابل الفريقان في 9 مباريات من قبل بداية من 2003 وحتى النسخة الماضية.

نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز 4 مرات بشكل مباشر أثناء المباراة، وتعادلوا في 5 مواجهات، انتهت بركلات الترجيح منهم 3 لصالح الأهلي، ومباراتين لصالح فريق الزمالك.

سجل لاعبو الأهلي 10 أهداف، واستقبلت شباكهم 4 أهداف بأقدام لاعبي فريق الزمالك.

عجز لاعبو الأهلي عن تسجيل الأهداف أمام فريق الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري 5 مرات، بينما عجز لاعبو الزمالك عن هز شباك فريق الأهلي خلال 7 مباريات.

أكبر نتيجة جمعت بين الفريقين في بطولة كأس السوبر المصري، كانت بثنائية نظيفة لصالح فريق الأهلي في نسخة 2021.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الغد بتوقيت القاهرة.

