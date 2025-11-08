نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مباراة الاتحاد ضد الأهلي اليوم في الدوري السعودي 2025-2026.. القنوات الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم نحو ملعب الإنماء في جدة الذي يحتضن ديربي قوي بين الاتحاد والأهلي ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة السعودية بشغف كبير.

يسعى الاتحاد إلى استعادة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المخيبة في آخر أربع مباريات، بينما يحاول الأهلي مواصلة نتائجه الجيدة وتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري السعودي.

مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي

يدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 11 نقطة من 7 مواجهات، وحقق الفريق 3 انتصارات وتعادلين وخسر مرتين. ويعول العميد على عاملي الأرض والجمهور لإنهاء سلسلة التعثرات واستعادة هيبته أمام الأهلي في ديربي جدة.

أما الأهلي، فيحتل المركز السادس برصيد 13 نقطة من 3 انتصارات و4 تعادلات، ويبحث الراكي عن الفوز لتعزيز موقعه في المربع الذهبي، بعد أداء متذبذب هذا الموسم، وسط طموح كبير من لاعبيه لإسعاد جماهيرهم في ديربي حماسي.

القنوات الناقلة مباشرة لمباراة الاتحاد ضد الأهلي اليوم في الدوري السعودي

يمكن متابعة مباراة الاتحاد والأهلي بث مباشر عبر قناة ثمانية 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي هذا الموسم، حيث تقدم القناة تغطية كاملة تشمل التحليل قبل وبعد المباراة وبثًا عالي الجودة للمباراة مباشرة على الهواء.

معلق مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الدوري السعودي 2025-2026

يتولى المعلق الرياضي فارس عوض مهمة التعليق على أحداث ديربي جدة، مقدمًا تحليلًا دقيقًا للأحداث داخل الملعب، بأسلوب حماسي يزيد من متعة المتابعة لجميع الجماهير.

موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي اليوم في الدوري السعودي

تنطلق المباراة اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الإنماء في جدة، في واحدة من أبرز مباريات الجولة الثامنة.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: جان كارلو سيميتش، دانيلو بيريرا، سعد آل موسي، ماريو ميتاي

خط الوسط: محمدو دومبيا، نجولو كانتي، حسام عوار

خط الهجوم: كريم بنزيما، ستيفن بيرجوين، صالح الشهري

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، زكريا هوساوي

خط الوسط: فرانك كيسيه، إنزو ميلوت، ماثيوس جونسالفيس

خط الهجوم: فراس البريكان، جالينو، رياض محرز

وتُنتظر مباراة الاتحاد والأهلي أن تكون قوية ومثيرة، خصوصًا مع طموح الفريقين لتحقيق الفوز في ديربي جدة، وسط متابعة جماهيرية كبيرة وإثارة واضحة منذ صافرة البداية وحتى النهاية.