محمد الشناوي يعلق انتقادات وهتافات بعض جماهير الأهلي ضد الفريق

أحمد جودة - القاهرة - علق محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، على انتقادات وهتافات بعض الجماهير ضد الفريق.

وقال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة نهائي كأس السوبر أمام الزمالك:"لا أفضل الحديث عن موضوع الجمهور، لكن ما دام طرح هذا الأمر، فمن الطبيعي أن يرغب الجمهور في ظهور الفريق بأفضل شكل ومستوى".

وأضاف:"الجمهور دائما داعم للفريق في المكسب والخسارة، وهو المساند لنا ونحن نتقبل منهم النقد".

وتابع:"نريد إسعاد الجماهير لتحقيق البطولات، التعادل بالنسبة لنا خسارة ونحن اعتدنا على ذلك، ونعرف ذلك عند الجماهير".

وأشار:"لا يوجد أي مشاكل مع الجماهير وما حدث قبل يومين أمر طبيعي، وما يحصل في السوشيال ميديا "كذب"

وأكمل:"نحن نحترم الجمهور ونتقبل النقد، لكن نرفض التجاوز، وما حدث في المرة الماضية تجاوز فرد وقمنا بالرد عليه بكل أدب".

