محمد الشناوي يعلق انتقادات وهتافات بعض جماهير الأهلي ضد الفريق

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشناوي يعلق انتقادات وهتافات بعض جماهير ضد الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، على انتقادات وهتافات بعض الجماهير ضد الفريق.

وقال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة نهائي كأس السوبر أمام الزمالك:"لا أفضل الحديث عن موضوع الجمهور، لكن ما دام طرح هذا الأمر، فمن الطبيعي أن يرغب الجمهور في ظهور الفريق بأفضل شكل ومستوى".

وأضاف:"الجمهور دائما داعم للفريق في المكسب والخسارة، وهو المساند لنا ونحن نتقبل منهم النقد".

وتابع:"نريد إسعاد الجماهير لتحقيق البطولات، التعادل بالنسبة لنا خسارة ونحن اعتدنا على ذلك، ونعرف ذلك عند الجماهير".

وأشار:"لا يوجد أي مشاكل مع الجماهير وما حدث قبل يومين أمر طبيعي، وما يحصل في السوشيال ميديا "كذب"

وأكمل:"نحن نحترم الجمهور ونتقبل النقد، لكن نرفض التجاوز، وما حدث في المرة الماضية تجاوز فرد وقمنا بالرد عليه بكل أدب".
 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

