نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمل مبدى تشكر اللجنة الأولمبية برئاسة ياسر إدريس: تكليف جديد لخدمة الرياضة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت المهندسة أمل مبدى بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، وذلك عقب اختيارها مقرر لجنة إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية باللجنة الأولمبية المصرية، مؤكدة أن هذه الثقة الغالية تمثل تشريفًا ومسؤولية وطنية جديدة في مسيرتها لخدمة الرياضة المصرية.

وقالت المهندسة أمل مبدى: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس على الثقة الكبيرة والاختيار الكريم، هذا التكليف مسؤولية وطنية قبل أن يكون تشريفًا، وسأعمل بكل إخلاص لخدمة مصر والرياضة المصرية والمساهمة في تطوير منظومة تنظيم الأحداث الرياضية بما يليق باسم وطننا ومكانته."

جاء هذا الاختيار تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء والتميز للمهندسة أمل مبدى، التي تشغل حاليًا منصب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، ونائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وعضو الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية (فيرتوس).

ومنذ توليها رئاسة الاتحاد عام 2014، قادت أمل مبدى نقلة نوعية في رياضة ذوي الإعاقة الذهنية، وأسست لبرامج دمج وتأهيل جعلت من مصر نموذجًا يحتذى به على المستويين العربي والدولي.

وتُعد المهندسة أمل مبدى أيقونة للتمكين والدمج والابتكار والريادة في المجال الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية؛ إذ لم تكتفِ بممارسة دور قيادي، بل صنعت تاريخًا جديدًا وأسست مجتمعًا رياضيًا متكاملًا يتيح الفرص للجميع دون استثناء.