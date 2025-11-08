تفاعل كبير مع القافلة الرياضية بولاية صحم

صحار. من يحيى المعمري:

اختتمت فعاليات القافلة الرياضية التي تنظمها المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة في قرية شيدة بولاية صحم على مدار يومين متتاليين، وذلك بهدف نشر الثقافة الرياضية وتعزيز نمط الحياة الصحي و بدأت القافلة أنشطتها في يومها الأول بزيارة إلى مدرسة شيدة للتعليم الأساسي مستهدفة طلاب الحلقة الأولى وشملت الفعاليات مجموعة من الأنشطة الترفيهية والمسابقات الرياضية، إضافة إلى أركان تعليمية وتوعوية متنوعة، منها: الركن الصحي، الركن البيئي، ركن التحديات الذهنية، وركن الإبداع الفني رعى حفل ختام فعاليات القافلة الرياضية أحمد بن محمد الشيدي

وأكدت فاطمة بنت راشد الفزارية مديرة مساعدة بدائرة الأنشطة الرياضية والشبابية بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب أن هذه القافلة تهدف إلى ترسيخ قيم العمل الجماعي لدى الطلبة وغرس حب الرياضة إلى جانب رفع مستوى الوعي الصحي والبيئي، وإيصال الخدمات والبرامج الرياضية إلى المناطق البعيدة .الجدير بالذكر تأتي هذه القوافل الرياضية ضمن جهود وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتعزيز ممارسة النشاط البدني، ونشر الثقافة الرياضية والصحية في مختلف محافظات وولايات السلطنة، لا سيما في القرى والمناطق البعيدة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي.