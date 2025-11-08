نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البث المباشر لديربي جدة: الاتحاد يواجه الأهلي في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - البث المباشر لديربي جدة: الاتحاد يواجه الأهلي في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن

البث المباشر لديربي جدة: الاتحاد يواجه الأهلي في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن.. يترقب عشاق الكرة السعودية والعربية مباراة قوية تجمع بين نادي الاتحاد والأهلي، مساء اليوم السبت، على ملعب الإنماء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2025-2026. وتكتسب مواجهة اليوم أهمية كبيرة كونها ديربي جدة، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز لإسعاد جماهيرهما بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة في الدوري هذا الموسم.

الاتحاد والأهلي في مواجهة حاسمة

يدخل الاتحاد مباراة اليوم وعينه على الثلاث نقاط لتعويض التعثرات السابقة، إذ لم يتمكن العميد من تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات متتالية بالدوري. ويعتمد الفريق على عاملي الأرض والجمهور لتعزيز فرصه، مع التركيز على الحفاظ على مركزه ضمن فرق الصدارة ومحاولة تعزيز حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.

في المقابل، يسعى الأهلي إلى تحقيق الانتصار على غريمه التقليدي لتعويض نتائجه غير المستقرة في الموسم الحالي. ويواجه الراقي تحديًا كبيرًا في ديربي جدة، خصوصًا مع سعي الفريق لإرضاء جماهيره بعد التعادلات المتكررة في المباريات الأخيرة. ويظل قرار مشاركة الفرنسي كريم بنزيما مع الاتحاد محل شك بسبب بعض الألام بعد العودة من الإصابة، على الرغم من جاهزيته الجزئية للمباراة، ويعود القرار النهائي للمشاركة إلى المدير الفني سيرجيو كونسيساو.

القنوات الناقلة وموعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي

يمكن لمتابعي الدوري السعودي مشاهدة المباراة مباشرةً عبر شبكة قنوات ثمانية، الناقل الحصري لمباريات الدوري هذا الموسم، وبالأخص على شاشة قناة ثمانية 1. وسيكون التعليق على أحداث اللقاء من نصيب المعلق الرياضي فارس عوض، الذي سيتابع كل تفاصيل الديربي لحظة بلحظة.

ستنطلق المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، أي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للفريقين

الاتحاد المتوقع:

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: جان كارلو سيميتش - دانيلو بيريرا - سعد آل موسي - ماريو ميتاي

خط الوسط: محمدو دومبيا - نجولو كانتي - حسام عوار

خط الهجوم: كريم بنزيما - ستيفن بيرجوين - صالح الشهري



الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي - ميريح ديميرال - روجير إيبانيز - زكريا هوساوي

خط الوسط: فرانك كيسيه - إنزو ميلوت - ماثيوس جونسالفيس

خط الهجوم: فراس البريكان - جالينو - رياض محرز



تعد المباراة فرصة لكلا الفريقين لاستعادة الانتصارات في الدوري وإسعاد الجماهير في ديربي جدة، الذي يعد دائمًا محط أنظار المشجعين داخل المملكة وخارجها.