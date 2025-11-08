نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي يتحدث عن غضب الجماهير.. ويؤكد: الزمالك هو المنافس الحقيقي للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق استعد بشكل قوي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في الخامسة والنصف مساء غدٍ بتوقيتالقاهرة «السابعة والنصف بتوقيت الإمارات» على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

الشناوي يتحدث عن غضب الجماهير.. ويؤكد: الزمالك هو المنافس الحقيقي للأهلي

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «أنهينا الخطوة الأولى بالتأهل إلى النهائي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، وندرك جيدًا قيمة مباراة النهائي، سواء بالنسبة لنا كلاعبين أو للجهاز الفني.. نستعد بكل تركيز من أجل تحقيق هدفنا بالفوز باللقب».

وأضاف قائد الأهلي: «جماهير الأهلي دائمًا في ظهر الفريق، وهم الدافع الأكبر لنا في كل البطولات.. نلعب من أجل إسعادهم ونتمنى أن نحتفل معهم بالبطولة بعد نهاية المباراة».

وتابع الشناوي: «إقامة البطولات في دولة الإمارات يسعدنا دائمًا، فالأجواء هنا رائعة، والجماهير تكون حاضرة بكثافة وتشجعنا بحماس كبير، مما يمنح اللاعبين طاقة إضافية داخل الملعب».

