أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك إن فريقه كان يستعد للسوبر على جزئيتين، الأولى هي التواجد في المباراة النهائية، خاصة وأن فريقه كان يواجه منافسًا كبيرًا بحجم بيراميدز في نصف النهائي، والجزء الثاني هو تحقيق اللقب والفوز بالبطولة.

أحمد عبد الرؤوف: نحترم الأهلي وسنلعب بشخصية الزمالك

وتابع أحمد عبد الرؤوف في المؤتمر الصحفي:" ناصر ماهر له حق أن يحزن لعدم الانضمام للمنتخب، وأنا شخصيًا حزين من قرار حسام حسن بعدم ضم ناصر ماهر مع كامل الاحترام له، واللاعب لم يخرج عن النص وعبر عن غضبه باحترام، وناصر ماهر من أفضل اللاعبين في مصر في آخر ثلاث مباريات، وسيظهر بشكل جيد في المباراة النهائية".

وواصل:" أطمئن الجماهير بأننا نعلم الظروف المحيطة بالفريق وتعاملنا معها في مباراة بيراميدز، ونستعد لمواجهة فريق كبير بحجم الأهلي في المباراة النهائية ".

وأضاف المدير الفني:" غياب أي لاعب في الزمالك مؤثر، وكل لاعب في الفريق مهم بالنسبة لنا، واللاعبون المتواجدون بالفريق يعملون بشكل جيد، وسنطمئن على جاهزية المصابين في التدريب الأخير ".

وأضاف:" على المستوى الشخصي أنا أحب دولة الإمارات، ووجود السوبر في دولة الإمارات أمر جيد، والتنظيم رائع جدًا وكل الأمور تسير بنظام وانضباط".

وتابع:" شرف كبير لي قيادة الزمالك في أول ديربي وأتمنى أن أكون عند حسن الظن ونفوز ببطولة السوبر ".

وأضاف أحمد عبد الرؤوف:" أحمد فتوح لاعب مميز ويمتلك إمكانيات كبير، وبعد انضمامه للمنتخب سأنتظر منه الكثير لأنني أعلم قدراته جيدًا وأنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه".

وواصل:" على المستوى الفني مباراة القمة لها احترام تاريخي نظرًا لعدة أمور وضغط المباريات والإصابات وظرف آخرى تٌفرض عليك، وأتواجد مع الفريق منذ أسبوع فقط، وأشكر اللاعبين على التزامهم لأنهم على قدر المسؤولية".

وقال عبد الرؤوف:" لم نغير طريقة اللعب أمام بيراميدز والفرق الكبيرة مثل الزمالك تغير أسلوب اللعب، ومن الصعب أن تغير طريقة اللعب من مباراة لآخرى".

وواصل: "سيتم الدفع بخوان بيزيرا إذا كان جاهزًا، ونحن مطمئنون لحالته واطمئن جمهور الزمالك ولكن قرارنا النهائي للمصابين سيكون اليوم في المران".

وتابع:" اللاعب دائمًا يعبر عن نفسه وأحترم جميع الأراء وسنتعامل بشخصية الزمالك في الملعب والفريق قادر على الفوز وحصد اللقب".

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، غدًا الأحد على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

