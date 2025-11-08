نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر جابر قبل نهائي السوبر المصري: مباريات الديربي لها تفاصيل خاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أهمية مواجهة الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها غدًا في دولة الإمارات.

وقال عمر جابر في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: «المباراة مهمة بين فريقين كبيرين، وسنسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، وسنواجه فريقًا محترمًا يمتلك لاعبين مميزين وقائمة قوية، ونحن أيضًا نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ومباريات الديربي دائمًا لها تفاصيل خاصة».

وأضاف قائد الزمالك: «العلاقة بين مصر والإمارات رائعة، ونشكر دولة الإمارات على الاستقبال المميز، ونتمنى أن يكون النهائي على قدر الحدث، ويليق باسم الفريقين الكبيرين».

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، غدًا الأحد على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

