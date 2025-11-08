نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر إكس تويتر الاتحاد والأهلي، اليوم في ديربي جدة 2025|7:30 مساءً بتوقيت القاهرة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر إكس تويتر الاتحاد والأهلي، اليوم في ديربي جدة 2025|7:30 مساءً بتوقيت القاهرة
بث مباشر إكس تويتر الاتحاد والأهلي، اليوم في ديربي جدة 2025|7:30 مساءً بتوقيت القاهرة
ديربي جدة.. مواجهة القمة في الدوري السعودي
يلتقي فريق الاتحاد مع غريمه الأهلي مساء اليوم السبت على ملعب الإنماء، في قمة الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي موسم 2025-2026، في واحدة من أكثر المباريات المنتظرة من الجماهير داخل السعودية والعالم العربي.
وتأتي المباراة وسط رغبة قوية من الفريقين لاستعادة الانتصارات، حيث يسعى الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو إلى تحقيق الفوز بعد أربع مباريات بلا انتصار، بينما يأمل الأهلي بقيادة مدربه الراكي في استعادة التوازن ومصالحة جماهيره في ديربي جدة الكبير.
موعد مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي
تنطلق صافرة البداية لمباراة الاتحاد والأهلي في الجولة الثامنة من الدوري السعودي مساء اليوم السبت، في تمام الساعة:
7:30 مساءً بتوقيت القاهرة
8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
9:30 مساءً بتوقيت أبوظبي
وستُقام المباراة على ملعب الإنماء معقل فريق الاتحاد.
القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي اليوم
|القناة الناقلة
|البث المباشر
|المعلق الرياضي
|قناة ثمانية 1
|بث مباشر عبر منصة ثمانية
|فارس عوض
تعد شبكة قنوات ثمانية الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، ويمكن متابعة اللقاء عبر شاشتها أو من خلال تطبيقها الإلكتروني.
التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الأهلي
حراسة المرمى: رايكوفيتش
الدفاع: جان كارلو سيميتش – دانيلو بيريرا – سعد آل موسى – ماريو ميتاي
الوسط: محمدو دومبيا – نجولو كانتي – حسام عوار
الهجوم: كريم بنزيما – ستيفن بيرجوين – صالح الشهري
التشكيل المتوقع للأهلي أمام الاتحاد
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
الدفاع: علي مجرشي – ميريح ديميرال – روجير إيبانيز – زكريا هوساوي
الوسط: فرانك كيسيه – إنزو ميلوت – ماثيوس جونسالفيس
الهجوم: فراس البريكان – جالينو – رياض محرز
بث مباشر الاتحاد والأهلي إكس تويتر
يمكن متابعة بث مباشر مباراة الاتحاد والأهلي لحظة بلحظة عبر حسابات دوري روشن السعودي الرسمية على منصة إكس (تويتر)، والتي تنقل أبرز اللقطات والأهداف أولًا بأول تحت وسم:
#الاتحاد_الأهلي #ديربي_جدة