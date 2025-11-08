نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة مجانية بجودة HD.. بث مباشر مباراة الاتحاد والأهلي اليوم في ديربي جدة بدوري روشن السعودي 2025 في المقال التالي

مشاهدة مجانية بجودة HD.. بث مباشر مباراة الاتحاد والأهلي اليوم في ديربي جدة بدوري روشن السعودي 2025

القمة السعودية المنتظرة.. ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي

تتجه أنظار جماهير الكرة العربية مساء اليوم نحو ملعب الإنماء، حيث يستضيف فريق الاتحاد غريمه التقليدي الأهلي في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

وتُعد مواجهة اليوم واحدة من أكثر المباريات إثارة في البطولة، إذ يسعى كل فريق إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة في الجولات الماضية.

موعد مباراة الاتحاد والأهلي اليوم في الدوري السعودي

تنطلق المباراة بين الاتحاد والأهلي اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 في المواعيد التالية:

7:30 مساءً بتوقيت القاهرة

8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

9:30 مساءً بتوقيت أبوظبي

وستقام المواجهة على ملعب الإنماء بمدينة جدة، وسط حضور جماهيري ضخم لدعم الفريقين في ديربي تاريخي يحمل طابع التحدي والإثارة.

القنوات الناقلة للبث المباشر لمباراة الاتحاد والأهلي

القناة الناقلة البث المباشر المعلق الرياضي قناة ثمانية 1 Free HD Live Streaming via Thamanya Network فارس عوض

وتُعد شبكة قنوات ثمانية (Thamanya) الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين، حيث توفر للمشاهدين تغطية مجانية بجودة HD عبر شاشاتها ومنصاتها الإلكترونية.

التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد أمام الأهلي

حراسة المرمى: رايكوفيتش

الدفاع: جان كارلو سيميتش – دانيلو بيريرا – سعد آل موسى – ماريو ميتاي

الوسط: محمدو دومبيا – نجولو كانتي – حسام عوار

الهجوم: كريم بنزيما – ستيفن بيرجوين – صالح الشهري

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي أمام الاتحاد

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: علي مجرشي – ميريح ديميرال – روجير إيبانيز – زكريا هوساوي

الوسط: فرانك كيسيه – إنزو ميلوت – ماثيوس جونسالفيس

الهجوم: فراس البريكان – جالينو – رياض محرز

بث مباشر الاتحاد والأهلي عبر X (تويتر)

يمكن متابعة أحداث مباراة Al Ittihad vs Al Ahli Live لحظة بلحظة عبر الحساب الرسمي لـ دوري روشن السعودي على منصة X (Twitter)، حيث تُنشر الأهداف واللقطات المميزة فور وقوعها.

استخدم الوسوم:

#الاتحاد_الأهلي #ديربي_جدة #SaudiProLeague