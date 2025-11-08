نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالبث المباشر دون تقطيع مباراة الاتحاد والأهلي اليوم في الدوري السعودي 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار الجماهير السعودية مساء اليوم السبت نحو ملعب الإنماء في جدة لمتابعة ديربي ناري بين فريقي الاتحاد والأهلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

وتأتي هذه المباراة وسط أجواء حماسية كبيرة، حيث يسعى كل فريق لتعويض نتائج الجولات الماضية وتحقيق الفوز في مواجهة نارية تُعد واحدة من أهم مباريات الدوري السعودي هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي اليوم في الدوري السعودي 2025-2026 والتشكيل المتوقع للفريقين

يلتقي فريق الاتحاد مع نظيره الأهلي مساء اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، في ديربي جدة المنتظر من جماهير الكرة السعودية والعربية.

قمة مشتعلة في ديربي جدة



يخوض الاتحاد اللقاء وعينه على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لإنهاء سلسلة التعثرات الأخيرة، إذ لم يتمكن من الانتصار في آخر أربع مباريات بالدوري، ويسعى لتعزيز موقعه في جدول الترتيب والعودة إلى المنافسة على اللقب.

في المقابل، يدخل الأهلي اللقاء بنفس الطموح، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة هذا الموسم، ويأمل في تحقيق فوز يعيد الثقة لجماهيره في واحدة من أقوى مباريات الدوري.

موقف الفريقين في جدول الدوري



يحتل الاتحاد المركز الثامن برصيد 11 نقطة من 7 مباريات، بعد أن حقق 3 انتصارات وتعادلين وخسر مرتين.

أما الأهلي فيأتي بالمركز السادس برصيد 13 نقطة من 3 انتصارات و4 تعادلات دون أي خسارة، ليؤكد استقراره النسبي مقارنة بالموسم الماضي.

مباراة الاتحاد والأهلي اليوم في الدوري السعودي 2025-2026

شكوك حول مشاركة بنزيما



تحوم الشكوك حول جاهزية الفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد للمشاركة في الديربي، بسبب معاناته من بعض الآلام عقب عودته من الإصابة، فيما يتوقف قرار إشراكه على رؤية المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة



تُبث مباراة الاتحاد والأهلي مباشرة عبر شبكة قنوات “الثمانية الرياضية” السعودية، الناقل الحصري لمباريات دوري روشن هذا الموسم، وتحديدًا على قناة “الثمانية 1”.

ويعلق على اللقاء المعلق الرياضي فارس عوض.

موعد مباراة الاتحاد والأهلي اليوم



تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد



حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: جان كارلو سيميتش – دانيلو بيريرا – سعد آل موسى – ماريو ميتاي

خط الوسط: محمدو دومبيا – نجولو كانتي – حسام عوار

خط الهجوم: كريم بنزيما – ستيفن بيرجوين – صالح الشهري

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي



حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي – ميريح ديميرال – روجير إيبانيز – زكريا هوساوي

خط الوسط: فرانك كيسيه – إنزو ميلوت – ماثيوس جونسالفيس

خط الهجوم: فراس البريكان – جالينو – رياض محرز