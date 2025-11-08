نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد على العصر.. ملعب «محمد بن زايد» يستقبل النهائي السادس من كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مباراة الغد بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والغريم التقليدي نادي الزمالك، حيث المباراة النهائية لكأس السوبر المصري.

شاهد على العصر

يعتبر ملعب محمد بن زايد من أكثر الملاعب الإماراتية استقبالا لنهائي كأس السوبر المصري في آخر 10 سنوات، حيث سبق أن استقبل نهائي البطولة في 5 مواجهات سابقة

المرة الأولى

جاءت المرة الأولى التي استقبل فيها ملعب محمد بن زايد نهائي كأس السوبر المصري، في نسخة 2016، وتحديدا في العاشر من شهر فبراير عام 2017، في المباراة التي جمعت بين الأهلي والزمالك، وانتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

المرة الثانية

استقبل ملعب محمد بن زايد ثاني المباريات النهائية لكأس السوبر المصري في نسخة 2019، وانتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح على حساب فريق الأهلي بنتيجة 4-3.

المرة الثالثة

جمعت ثالث المواجهات للمباراة النهائية لكأس السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد، بين فريق الأهلي أمام نظيره بيراميدز، وتحديدا في نسخة 2022، وانتهت بتتويج الأهلي بعد الفوز بهدف دون رد.

المرة الرابعة

شهدت المرة الرابعة مواجهة الأهلي أمام نظيره فريق مودرن سبورت، وتحديدا في نسخة 2023، وانتهت بفوز الأهلي برباعية مقابل هدفين.

المرة الخامسة والأخيرة

جاءت آخر المواجهات التي احتضنها ملعب محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر المصري، في أكتوبر من العام الماضي بين الأهلي والزمالك، في المباراة التي فاز بها فريق الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك، في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء الغد، على ملعب محمد بن زايد، الذي يحتضن نهائي كأس السوبر المصري للمرة السادسة.