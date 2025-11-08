نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام نصر وجون إدوارد يحفزان لاعبي الزمالك قبل نهائي السوبر المصري أمام الأهلي في الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الكابتن هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، وجون إدوارد المدير الرياضي، على التواجد في ملعب ستاد محمد بن زايد، لتحفيز الجهاز الفني واللاعبين خلال المران الختامي، قبل مواجهة الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، غدًا الأحد على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.