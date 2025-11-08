نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025 بالإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025 بالإمارات

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية إلى دولة الإمارات الشقيقة، التي تحتضن نهائي كأس السوبر المصري 2025 بين الأهلي والزمالك، في واحدة من أقوى مواجهات ديربي القاهرة على الإطلاق.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري 2025



تُقام مباراة الأهلي والزمالك غدًا الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في نهائي السوبر المصري 2025

يمكن لعشاق الكرة مشاهدة المباراة مجانًا عبر القنوات التالية:

قناة أون سبورت المصرية (تردد 11862 – أفقي – معدل ترميز 27500 – تصحيح خطأ 5/6).

قناة دبي الرياضية الإماراتية (تردد 12418 – أفقي – معدل ترميز 30000 – تصحيح خطأ 3/4).

قناة أبوظبي الرياضية (تردد 11411 – أفقي – معدل ترميز 30000 – تصحيح خطأ 3/4).

المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك



يتولى التعليق على اللقاء فارس عوض وعامر عبدالله عبر قناة أبوظبي الرياضية، فيما يعلق أيمن بلال علام ومؤمن حسن على قناة أون سبورت.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر



يقود المباراة الحكم التركي خليل أوموت ميلر، ويعاونه جيهون سيسيجوزال وعبدالله بورا، بينما سيكون الإماراتي سهيل الملا حكمًا رابعًا، والمجري إستفان فاد حكمًا لتقنية الفيديو، والمكسيكي أنخيل بيو حكمًا مساعدًا لتقنية الـVAR.

وأسند الاتحاد المصري إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم دولي يضم حكم ساحة تركيًا، وحكمًا رابعًا إماراتيًا، إلى جانب حكم فيديو من المجر، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حكم الساحة: خليل أموت (تركي)

حكم مساعد 1: جيهون سيسيجوزال (تركي)

حكم مساعد 2: عبدالله بورا (تركي)

حكم رابع: سهيل الملا (إماراتي)

حكم VAR: إستفان فاد (مجري)

حكم VAR مساعد: أنخيل بيو (مكسيكي)

يذكر أن الأهلي تأهل إلى نهائي السوبر المصري بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي.

بينما وصل الزمالك للنهائي بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف نهائي السوبر المصري.