نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع تورينو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم التعادل السلبي مواجهة يوفنتوس وتورينو، التي أقيمت مساء السبت على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

نتيجة مواجهة يوفنتوس وتورينو في الكالتشيو

وشهدت المباراة سيطرة واضحة من جانب يوفنتوس الذي اعتمد في الهجوم على الثلاثي كونسيساو، يلديز، وفلاهوفيتش، لكنه فشل في ترجمة الفرص إلى أهداف أمام التنظيم الدفاعي الجيد لتورينو.

ورغم الاستحواذ الكبير لأصحاب الأرض، إلا أن الخط الأمامي لليوفي افتقد للفعالية أمام المرمى، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص الخطرة التي كانت كفيلة بحسم اللقاء، في حين اعتمد تورينو على الهجمات المرتدة السريعة التي شكلت بعض الخطورة على مرمى الحارس فيديريكو جريجوريو، الذي تألق في أكثر من مناسبة للحفاظ على نظافة شباكه.

وبهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، بعدما حقق 5 انتصارات وتعادل في 4 مباريات وخسر مواجهتين.

أما تورينو، فرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر، بعد أن فاز في 3 مباريات، وتعادل في 5، وتعرض للهزيمة في 3 لقاءات.