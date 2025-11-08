نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحقق فوزا صعبا على اتحاد جدة بهدف نظيف بديربي روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة فوزا مهما وصعبا على نظيره الاتحاد بهدف دون مقابل في اللقاء المثير الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الانماء ضمن منافسات الجولة 8 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الاتحاد والأهلي

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة ونظيره الأهلي برتم هادئ نسبيا وحاول الاتحاد والأهلي تسجيل هدف لكنهم لم ينجحوا في ذلك وانتهى الشوط الأول بينهم 0/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة ونظيره الأهلي برتم سريع وسجل الجزائري رياض محرز الهدف الوحيد بالمباراة للأهلي في الدقيقة 55 وحاول الاتحاد تسجيل هدف التعادل ولكنه لم ينجح في ذلك وانتهت المباراة بينهم 1/0.

ويحتل الراقي المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة بينما يأتي العميد في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.