عمرو الحديدي: لا أنصح توروب بالبداية بمروان عطية وأليو ديانج في تشكيل الأهلي

تحدث عمرو الحديدي لاعب النادي الأهلي السابق، عن تأهل المارد الأحمر إلى مواجهة الزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وقال عمرو الحديدي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "توروب نجح في تطبيق الضغط العالي على سيراميكا منذ البداية وسجل هدفًا ولا أنصح توروب بالبداية بمروان عطية وأليو ديانج في تشكيل الأهلي".

وأضاف: "الأربع أندية المشاركة في السوبر تفتقد للبديل الذي يقلب الموازين، وزيزو قدم مباراة كبيرة أمام سيراميكا وصنع الهدف بشكل رائع لتريزيجيه".

وأردف: "عبدالله السعيد منح لاعبي الزمالك الثقة في ركلات الترجيح بعد تسجيله أول ركلة وهذا دور اللاعبين أصحاب الخبرات".

واختتم حديثه قائلًا: "بيراميدز فشل في الدخول بالمباراة نفسيا ومحمد الشيبي أختفى أمام الزمالك".

