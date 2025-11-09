نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة محمد صلاح.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر لخوض دورة العين الودية وانضمامات للمرة الأولى في المقال التالي

دورة العين الودية، منتخب مصر، محمد صلاح، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، عن قائمة اللاعبين المختارة لمعسكر شهر نوفمبر والذي ينطلق في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر الجاري بالإمارات.

وضم الكابتن حسام حسن 26 لاعبًا لقائمة منتخب مصر في معسكر نوفمبر، وشهدت القائمة انضمام وعودة 6 وجوه جديدة وغياب 6 لاعبين آخرين، وذلك مقارنةً بآخر تجمع للمنتخب في أكتوبر الماضي خلال مواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر نوفمبر

وجاءت قائمة منتخب مصر المشاركة في معسكر شهر نوفمبر كالتالي:

المركز اللاعبين حارسة المرمي محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - مصطفى شوبير. خط الدفاع محمد هاني - محمد حمدي - أحمد فتوح - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل. خط الوسط مروان عطية - حمدي فتحي - مهند لاشين

- محمد شحاته - محمود صابر - محمود حسن تريزيجيه - إبراهيم عادل - مروان عثمان - عمر مرموش - أحمد سيد زيزو

محمود عبد الحفيظ زلاكة - محمد صلاح. خط الهجوم أسامة فيصل - صلاح محسن - مصطفى محمد.

محمد صلاح، منتخب مصر، وشهدت قائمة منتخب مصر المشاركة في معسكر شهر نوفمبر عودة الحارس أحمد الشناوي لصفوف المنتخب الوطني لأول مرة منذ فترة طويلة، كما تواجد مدافع نادي الزمالك محمد إسماعيل في قائمة المنتخب الوطني للمرة الأولى.

كما ظهر في القائمة وجوه جديدة لأول مرة خلال المعسكر الحالي وهم: محمد إسماعيل لاعب الزمالك، ومروان عثمان مهاجم سيراميكا كليوباترا، وصلاح محسن مهاجم المصري البورسعيدي.

بينما يغيب عن المعسكر الحالي كل من:

عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى البنك الأهلي، والمدافع ياسر إبراهيم، وأحمد نبيل كوكا، وأحمد عيد ظهير أيمن المصري البورسعيدي، لأسباب فنية.

كما يغيب عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي، ومصطفى فتحي جناح أيمن نادي بيراميدز للإصابة.

معسكر منتخب مصر لشهر نوفمبر

محمد صلاح، منتخب مصر، وسيخوض منتخب مصر بطولة العين الودية في الإمارات، خلال معسكر شهر نوفمبر الجاري، ويأتى معسكر المنتخب المصري ضمن الاستعدادات لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

ويفضل الجهاز الفني بقيادة العميد حسام حسن مواجهة منتخبات متوسطة المستوي، لتجنب أي مواقف محرجة أو ضغوط قد تؤثر على تركيز اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق البطولة القارية المهمة.

مجموعة منتخب مصر في بطولة العين الودية

ويشارك في بطولة العين الودية مع منتخب مصر منتخبات الرأس الأخضر وأوزبكستان وإيران، استعدادًا لـ بطولة أمم إفريقيا 2025.

دورة العين الودية.. موعد مباراة مصر أمام أوزبكستان

وأعلنت قناة أبو ظبي الرياضية عن تفاصيل بطولة كأس العين الدولية الودية، والتي ستشهد مشاركة منتخب مصر إلى جانب ثلاثة منتخبات أخرى.

وستبدأ البطولة الودية يوم 13 نوفمبر 2025 وستستمر حتى 18 نوفمبر من نفس الشهر.

وستقام المباريات على استاد هزاع بن زايد، حيث يشارك في البطولة أربعة منتخبات هي: مصر، أوزبكستان، إيران، وكاب فيردي، جميعها تأهلت إلى نهائيات كأس العالم 2026.

المباراة الافتتاحية

وستقام المباراة الافتتاحية يوم 13 نوفمبر، حيث يلتقي منتخب إيران مع نظيره كاب فيردي في الدور نصف النهائي.

ويبحث الكثيرون من الجمهور عن موعد مباراة منتخب مصر القادمة، بعد إعلان حسام حسن المدير الفني للفراعنة قائمة معسكر شهر نوفمبر الجاري، الذي سيقام في الإمارات، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2026، بعد نهاية منافسات بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، والتي سيجمع مساء اليوم بين الأهلي والزمالك.

وسيواجه منتخب مصر منتخب أوزبكستان يوم 14 نوفمبر في الدور نصف النهائي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستقام المباراة على ملعب استاد هزاع بن زايد، وسيشارك جميع المنتخبات في البطولة بلاعبيها الأساسين.

نظام بطولة العين الودية

وبعد انتهاء المرحلة الأولى من البطولة، يلتقي الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع الفائز من المباراة الأخرى التي تجمع بين منتخب إيران أمام الرأس الأخضر لتحديد البطل والوصيف يوم 18 نوفمبر، في حين يلتقي الفريقان الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 17 نوفمبر.

كأس الأمم الأفريقية

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية بمشاركة 24 منتخبا للمرة الرابعة على التوالي بعد زيادة العدد من 16 فريقا بداية من نسخة عام 2019.

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة بين 21 ديسمبر 2025 المقبل وحتى 18 يناير 2026 في المغرب.

مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر، محمد صلاح، وأسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا، وسيخوض منتخب مصر مبارياته في البطولة بملعب أدرار في مدينة أكادير بالمغرب.