نادر العشري: مباراة الأهلي فرصة كبيرة لـ عبدالرؤوف والعامل البدني سيحسم المواجهة

أحمد جودة - القاهرة - تحدث نادر العشري لاعب فريق غزل المحلة السابق، عن توقعاته لمواجهة الأهلي والزمالك ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وقال نادر العشري في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "مباراة الأهلي فرصة كبيرة لـ عبدالرؤوف وقد تكتب شهادة ميلاد لمدرب كبير في الكرة المصرية".

وأضاف العشري: "الفوز على طلائع الجيش ثم بيراميدز يمنح الزمالك وعبدالرؤوف ثقة كبيرة قبل نهائي السوبر"

واختتم حديثه قائلًا: "محمد عواد مميز ويمتلك ثقة في ركلات الترجيح والعامل البدني هو من سيحسم الفائز بالسوبر المصري".