عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد لتواجد إمام عاشور.. ومباراة القمة تكتب دائمًا شهادة ميلاد العديد من النجوم

أحمد جودة - القاهرة - تحدث عمرو الحديدي لاعب النادي الأهلي السابق، عن تأهل المارد الأحمر إلى مواجهة الزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وقال عمرو الحديدي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "مباريات الأهلي والزمالك تكتب شهادة ميلاد العديد من النجوم".

وأضاف: "الجماهير منحت الأهلي والزمالك القوة في نصف نهائي السوبر".

وأردف: "الأداء الفردي للاعبي الأهلي هو سبب الفوز أمام سيراميكا والفريق يفتقد للعب الجماعي، الأهلي يفتقد لتواجد إمام عاشور في السوبر المصري".

واختتم حديثه قائلًا: "عبدالرؤوف كان مجهز نفسه لقيادة الزمالك وهذا جعله يندمج بشكل سريع مع الفريق"

