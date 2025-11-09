الرياضة

أحمد جعفر: عبد الرؤوف سيفاجئ الأهلي بمشاركة "بيزيرا".. وغياب الشحات أراح دفاع الزمالك

أحمد جودة - القاهرة - توقع أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق، مشاركة خوان بيريرا لاعب فريق الزمالك في نهائي السوبر المصري 
وقال جعفر في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: خوان بيزيرا من اهم الأسلحة الهجومية التي يعتمد عليها الزمالك في الفترة الماضية 
واضاف: بيزيرا تعافى بشكل كبير من الإصابة ومن الوارد ان يشارك امام الاهلي ويحصل على بعض الوقت
وتابع: أتوقع ان يفاجئ أحمد عبد الرؤوف النادي الاهلي بمشاركة خوان بيزيرا في المباراة لبعض الوقت 
وأردف: غياب حسين الشحات عن صفوف الاهلي امام الزمالك أراح دفاع الأبيض لإنه "محظوظ" في مباريات القمة

