أحمد جعفر: عبد الرؤوف سيفاجئ الأهلي بمشاركة "بيزيرا".. وغياب الشحات أراح دفاع الزمالك

أحمد جودة - القاهرة - توقع أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق، مشاركة خوان بيريرا لاعب فريق الزمالك في نهائي السوبر المصري

وقال جعفر في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: خوان بيزيرا من اهم الأسلحة الهجومية التي يعتمد عليها الزمالك في الفترة الماضية

واضاف: بيزيرا تعافى بشكل كبير من الإصابة ومن الوارد ان يشارك امام الاهلي ويحصل على بعض الوقت

وتابع: أتوقع ان يفاجئ أحمد عبد الرؤوف النادي الاهلي بمشاركة خوان بيزيرا في المباراة لبعض الوقت

وأردف: غياب حسين الشحات عن صفوف الاهلي امام الزمالك أراح دفاع الأبيض لإنه "محظوظ" في مباريات القمة