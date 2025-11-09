نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز مباريات اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في جميع المسابقات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أبرز مباريات اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في جميع المسابقات والقنوات الناقلة.. تشهد الملاعب حول العالم اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 مجموعة من أبرز المباريات في مختلف البطولات، حيث تتصدر مواجهة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، ولقاء رايو فاليكانو أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، إضافة إلى ديربي مصر بين الزمالك والأهلي. نقدم لكم التفاصيل الكاملة لمواعيد المباريات والقنوات الناقلة لكل بطولة.

مباريات الدوري المصري

يستمر الدوري المصري الممتاز اليوم بعدد من المباريات المهمة:

بيراميدز × سيراميكا كليوباترا – الساعة 2:45 عصرًا على قناة ON SPORT 2.

الزمالك × الأهلي – الساعة 5:30 مساءً على قناة ON SPORT 1، في ديربي ناري ينتظره عشاق الكرة المصرية.



مباريات الدوري الإنجليزي

تتضمن الجولة اليوم عدة مواجهات قوية، أبرزها قمة مانشستر سيتي وليفربول:

أستون فيلا × بورنموث – الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 9.

برينتفورد × نيوكاسل يونايتد – الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 4.

كريستال بالاس × برايتون – الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3.

نوتنجهام فوريست × ليدز يونايتد – الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6.

مانشستر سيتي × ليفربول – الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1، في مباراة قد تحدد صدارة الدوري.



مباريات الدوري الإسباني

تستمر منافسات الليغا الإسبانية اليوم بعدد من اللقاءات المثيرة:

أتلتيك بيلباو × ريال أوفييدو – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1.

رايو فاليكانو × ريال مدريد – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

مايوركا × خيتافي – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

فالنسيا × ريال بيتيس – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

سيلتا فيجو × برشلونة – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.



مباريات الدوري الإيطالي والفرنسي والألماني

إيطاليا: أتالانتا × ساسولو (1:30 ظهرًا)، بولونيا × نابولي (4 عصرًا)، جنوى × فيورنتينا (4 عصرًا)، روما × أودينيزي (7 مساءً)، إنتر ميلان × لاتسيو (9:45 مساءً).

فرنسا: لوريان × تولوز (4 عصرًا)، أنجييه × أوكسير (6:15 مساءً)، ميتز × نيس (6:15 مساءً)، ستراسبورج × ليل (6:15 مساءً)، ليون × باريس سان جيرمان (9:45 مساءً).

ألمانيا: فرايبورج × سانت باولي (4:30 عصرًا)، شتوتجارت × أوجسبورج (6:30 مساءً)، آينتراخت فرانكفورت × ماينتس (8:30 مساءً).



كأس العالم للناشئين

تشهد بطولة كأس العالم للناشئين اليوم مباريات مهمة تشمل:

بلجيكا × تونس (2:30 ظهرًا) – قناة beIN SPORTS XTRA 1.

فيجي × الأرجنتين (2:30 ظهرًا) – قناة beIN SPORTS XTRA 2.

المغرب × كاليدونيا الجديدة (3:30 عصرًا) – قناة beIN Sports.

البرتغال × اليابان (3:30 عصرًا) – قناة beIN SPORTS XTRA 3.

كرواتيا × كوستاريكا (4:45 مساءً) – قناة beIN SPORTS XTRA 2.

الإمارات × السنغال (4:45 مساءً) – قناة beIN SPORTS XTRA 1.

بوليفيا × قطر (5:45 مساءً) – قناة beIN Sports.

إيطاليا × جنوب إفريقيا (5:45 مساءً) – قناة beIN SPORTS XTRA 3.



اليوم مليء بالمواجهات الكروية المثيرة في كل البطولات، سواء للمحترفين أو الناشئين، ويترقب الجمهور كل مباراة بشغف لمتابعة أفضل أداء وأقوى المنافسات.