البث المباشر لمباراة الأهلي vs Zamalek في نهائي السوبر المصري اليوم.. تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية مساء اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 نحو ملعب محمد بن زايد، لمتابعة قمة كرة القدم المحلية بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي vs Zamalek، في نهائي كأس السوبر المصري. يأتي هذا اللقاء بعد استعدادات مكثفة من كلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الانتصار وحصد لقب السوبر، الذي يمثل دفعة معنوية قوية للموسم الحالي ويضيف نقطة فارق في المنافسة بين الفريقين.

ويشهد البحث حاليا من قبل المشجعين عن توقيت المباراة في مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى القنوات التي ستنقل المباراة مباشرة، حيث يسعى الجميع لمتابعة المباراة لحظة بلحظة دون تفويت أي تفاصيل.



موعد مباراة الأهلي vs Zamalek في نهائي السوبر المصري

حدد اتحاد الكرة المصري موعد المباراة اليوم الأحد، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة. وبالنسبة للمشاهدين في الدول العربية الأخرى، فإن توقيت المباراة سيكون كالتالي:

السعودية: 6:30 مساءً

الإمارات وعمان: 7:30 مساءً

تونس: 4:30 مساءً



هذا التوقيت يسهل على الجماهير في الدول المختلفة متابعة المباراة مباشرة، ويضمن حضور جماهيري واسع عبر الشاشات المختلفة.



القنوات الناقلة ومعلقو مباراة الأهلي vs Zamalek

تمكنت كل من شبكة أون سبورت وشبكة أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية من الحصول على حقوق بث نهائي السوبر المصري، حيث ستكون هذه القنوات هي المنصة الرسمية لمتابعة المباراة على الهواء مباشرة. وسيتمكن المشجعون من متابعة اللقاء عبر ON Sport 1، Abu Dhabi Sports، وDubai Sports، لتغطية شاملة لجميع أحداث المباراة.

أما بالنسبة للتعليق على المباراة، فقد أعلنت شبكة أبو ظبي الرياضية عن تعيين عامر عبدالله معلقًا رئيسيًا على قناة أبوظبي الرياضية، فيما سيكون فارس عوض معلقًا على القناة الصوتية الثانية لنفس الشبكة، لضمان تجربة متابعة ممتعة واحترافية لجميع المشاهدين.

يأمل عشاق الكرة المصرية في مشاهدة مباراة قوية ومثيرة بين الأهلي vs Zamalek، خاصة أن نهائي السوبر غالبًا ما يشهد منافسة حامية وإثارة كبيرة بين الفريقين، حيث يسعى كل طرف لإثبات تفوقه المحلي والتتويج باللقب قبل الدخول في مباريات الدوري والمنافسات الأخرى خلال الموسم.