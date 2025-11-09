نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جعفر: تريزيجيه اكتر لاعب سيقلق دفاع الزمالك وليس زيزو وبن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق، أن تريزيجيه هو أكثر لاعبي الأهلي خطورة على مرمى الزمالك

وقال جعفر في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الأهلي قدم مباراة جيدة امام سيراميكا ولكن هناك مشاكل دفاعية وعلي ماهر قدم مباراة قوية امام الاهلي وعلي ماهر من افضل مدربين الدوري المصري وسيراميكا كان بامكانه الفوز على الاهلي

واضاف: سر فوز الزمالك على بيراميدز هو احترام المنافس كما ان احمد عبد الرؤوف ذاكر بيراميدز تكتيكيا بشكل جيد، والزمالك في المباريات الكبرى يديرها بشكل جيد رغم ضعف الاسكواد مقارنة بالأهلي وبيراميدز

وتابع: سيراميكا اتظلم تحكيميا امام الاهلي وكان يستحق الحصول على ركلة جزاء

وواصل: تريزيجيه اكتر لاعب سيقلق دفاع الزمالك وليس زيزو وبن شرقي وتريزيجيه يقدم مستويات جيدة مع الاهلي الفترة الأخيرة