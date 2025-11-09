نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يسحق وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح تشيلسي في خطف ثلاث نقاط ثمينة من ولفرهامبتون بالفوز عليه بثلاثية نظيفة وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وبهذه النتيجة، خطف تشيلسي المركز الثاني برصيد 20 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بينما يحتل ولفرهامبتون المركز العشرين والأخير برصيد نقطتين.

جاء الشوط الأول متواضعا ومتكافئا من كلا الجانبين ولم يشهد أية أهداف في كلا المرميين.، حيث لم تثمر هجمات الفريقين عن أية أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وعلى عكس الشوط الأول، جاء الشوط الثاني مثيرا في معظم أوقاته، حيث سيطر لاعبو تشيلسي على مجريات اللعب طوال الشوط وسجلوا ثلاثة أهداف كان أولها في الدقيقة 51 من توقيع جوستو الذي سدد الكرة برأسه لتستقر في منتصف مرمى ولفرهامبتون ويعلن عن أول أهداف اللقاء.

شهدت الدقيقة 65 ثاني أهداف البلوز عن طريق جواو بيدرو الذي أطلق تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء لتستقر الكرة في منتصف مرمى ولفرهامبتون.

في الدقيقة 73، أطلق بيدرو نيتو نجم تشيلسي الكرة داخل منطقة الجزاء من زاوية ضيقة لتستقر الكرة في مرمى ولفرهامبتون ويعلن عن ثالث أهداف المباراة.

ترتجع أداء كلا الفريقين باقي أحداث الشوط الثاني لينتهي بفوز تشيلسي على ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة.