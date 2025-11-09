نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بارما يقلب الطاولة على ميلان ويحرمه من صدارة الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فرض بارما تعادلًا مثيرًا على ضيفه إيه سي ميلان بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي، بعدما نجح في قلب تأخره بثنائية إلى نقطة ثمينة أمام جماهيره.

نتيجة مواجهة ميلان وبارما في الكالتشيو

تقدم ميلان بهدف مبكر في الدقيقة 12 عن طريق أليكسيس ساليمايكرس بتسديدة قوية من خارج المنطقة، قبل أن يضيف البرتغالي رافائيل لياو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 25، بعدما سدد الكرة بقوة في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس سوزوكي.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، أعاد أدريان بيرنابي الأمل لأصحاب الأرض بتسديدة رائعة من خارج المنطقة سكنت شباك ماينان، ليقلص النتيجة إلى 2-1 قبل نهاية الشوط الأول.

واصل بارما ضغطه في الشوط الثاني، وكاد بيليجرينو أن يدرك التعادل بعدما ارتطمت تسديدته بالعارضة في الدقيقة 61، قبل أن يتمكن إنريكو ديلبيراتو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 62 بضربة رأس رائعة بعد عرضية متقنة من الجهة اليمنى.

وبهذا التعادل، رفع ميلان رصيده إلى 22 نقطة ليظل في المركز الثاني خلف نابولي المتصدر، الذي يملك مباراة مؤجلة في نفس الجولة، بينما وصل بارما إلى النقطة الثامنة في المركز السابع عشر، ليحصد نقطة ثمينة في صراعه من أجل البقاء.