نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم مرسي: زيزو مش نجم الشباك في الأهلي والنتائج لا تساعده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد باسم مرسي مهاجم فريق المجد الليبي أن أحمد سيد زيزو لاعب فريق الأهلي لم يظهر بمستواه الفني المعروف عنه عندما كان لاعبًا في فريق الزمالك في المواسم الماضية.

وقال باسم مرسي مهاجم فريق المجد الليبي، عبر برنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق:" زيزو لاعب كبير ومحترف ولكنه ليس نجم الشباك كما كان في نادي الزمالك على عكس النادي الأهلي الذي يضم أكثر من لاعب مميز ونجم شباك بخلاف زيزو داخل الفريق الأحمر".

وأضاف:" من وجهة نظري أن أرقام أحمد سيد زيزو مع النادي الأهلي ليست سيئية ولكن نتائج الفريق في الوقت الحالي لا تساعده للظهور بشكل قوي لأن آداء الأهلي جماعيًا ليس في أفضل حال".