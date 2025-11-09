نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ليفربول يكشف سر عن بيب جوارديولا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أرني سلوت المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن حبه البالغ للطريقة التي حقق بها بيب جوارديولا انتصاراته وبطولاته، على مدار تاريخه.

ويلتقي فريق مانشستر سيتي ضد ليفربول ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد الموافق ٩ نوفمبر.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

احب بيب جوارديولا

آرني سلوت: "الكثير من المدربين فازوا بالبطولات، ولكن الطريقة التي كان يفوز فيها بيب كانت مميزة هذا ما يجعله في رأيي، يبرز بين جميع المدربين."