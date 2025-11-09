نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها طاقم التحكيم والمعلقين.. 4 معلومات عن مواجهة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم المصرية والإفريقية والعربية صوب ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، حيث النهائي المرتقب بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والغريم التقليدي نادي الزمالك، في المباراة النهائية لكأس السوبر المصري.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز 4 معلومات عن مواجهة الأهلي أمام نظيره فريق الزمالك، والتي تخص مباراة اليوم في نهائي كأس السوبر المصري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت المصرية بصوت المعلق الرياضي بلال أحمد علام والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، بينما عبر قناة أبوظبي الرياضية بصوت المعلق الرياضي عامر عبد الله، وقناة دبي الرياضية بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف.

حكام المباراة

أسندت مباراة اليوم بين فريق الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري إلى طاقم التحكيم التالي:

حكم الساحة: التركي - خليل أوموت

حكم مساعد أول: التركي - جيهون سيسيجوزال

حكم مساعد ثاني: التركي - عبد الله بورا

حكما رابعا: الإماراتي - سهيل الملا

حكم تقنية الفيديو: المجري - إستفان فاد

حكم مساعد تقنية الفيديو: المكسيكي - أنخيل بيو

ماذا يرتدي القطبين في مباراة اليوم؟

أسفر الإجتماع الفني أمس بين ممثلي الأهلي والزمالك، عن ارتداء فريق الأهلي الزي التقليدي القميص الأحمر والشورتات البيضاء، بينما يرتدي حارس مرمى فريق الأهلي الطاقم السماوي.

على الجانب الآخر، يرتدي فريق الزمالك في مباراة اليوم، القميص الأبيض والشورتات السوداء، فيما سيرتدي حارس مرمى فريق الزمالك الطاقم البرتقالي.

موقف المباراة في حالة التعادل

أتفق ممثلي الأهلي والزمالك على أن يتم اللجوء إلى الوقت الإضافي لمدة 30 دقيقة مقسمة على شوطين، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي أو السلبي بين الفريقين.

إذا استمر التعادل بين الفريقين في بطولة كأس السوبر سواء في الوقت الأصلي أو الأشواط الإضافية، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

