نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات كأس السوبر المصري اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تختتم اليوم فعاليات بطولة السوبر المصري وذلك بمواجهتي سيراميكا كليوبترا أمام بيراميدز في دور نصف النهائي، والأهلي والزمالك في النهائي.

وضمن المارد الأحمر بطاقة التأهل بعد التفوق على حساب سيراميكا كليوبترا بهدفين مقابل هدف.

وتفوق الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي من المباراة.

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري

وتنطلق مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في تمام الثالثة إلا الربع عصرا والتي ستجمع بين بيراميدز وسيراميكا كليوبترا.

وتقام مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.



وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس كما تنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

