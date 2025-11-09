نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمواجهة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوبترا وذلك في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع في السوبر المصري. وخسر سيراميكا أمام الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد سجله اللاعب مروان عثمان، وعلى الجانب الاخر سقط بيراميدز بركلات الترجيح أمام الزمالك بعد التعادل في الوقت الأصلي من المباراة. تشكيل سيراميكا كليوبترا المتوقع ‎حراسة المرمى: محمد بسام. ‎خط الدفاع: محمد صادق – جاستين آرثر – رجب نبيل – محمد عادل. ‎خط الوسط: أحمد بلحاج – كريم وليد – عمرو السولية – إسلام عيسى. ‎خط الهجوم: فخري لاكاي – مروان عثمان.

تشكيل بيراميدز المتوقع ‎حراسة المرمى: أحمد الشناوي. ‎خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – محمد حمدي – محمد الشيبي. ‎خط الوسط: وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – مهند لاشين – محمود زلاكة – كريم حافظ. ‎خط الهجوم: فيستون ماييلي.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوبترا في السوبر وتنطلق مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في تمام الثالثة إلا الربع عصرا بتوقيت القاهرة والتي ستجمع بين بيراميدز وسيراميكا كليوبترا. وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس كما تنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

